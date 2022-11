Al MIV di Varese una serata dedicata all’affido familiare

ATS Insubria e Comunità Montana Valli del Verbano organizzano un evento dedicato all’affido familiare, in occasione della presentazione del film cortometraggio “Verso casa”.

Alla serata, che avrà inizio alle ore 18.30, saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni, l’autore e il regista del film, gli operatori e gli educatori che si occupano di affido, nonché i genitori affidatari. La proiezione è gratuita e rivolta a genitori, insegnanti, operatori e a tutti gli interessati. Per partecipare inviare una e-mail a fa.re@vallidelverbano.va.it.

L’appuntamento è per martedì 29 novembre al cinema MIV di Varese (via Bernascone 13).

Il film

Il film è stato prodotto nell’ambito delle azioni previste per il progetto “Famiglie in Rete – DGR 2315/2019 – Sperimentazione interventi e servizi per la famiglia – Finanziamento di Regione Lombardia – Capofila ATS Insubria”.

“Verso casa” di Banfi, Beghi, Corbetta, con A. Demattè, A. Gobbato, S. Miotto. Produzione About a Film e Karakorum Teatro.