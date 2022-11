Al Pirellino di Varese il primo incontro che festeggia la nuova legge regionale sulla vita indipendente

E’ stato organizzato al “Pirellino” la sede varesina della regione in viale Belforte a Varese il primo incontro sulla nuova legge regionale sulla vita indipendente che è stata approvata all’unanimità dal consiglio regionale ieri, 29 novembre.

L’incontro ha visto innanzitutto la presenza di Emanuele Monti, in questo caso non solo presidente della commissione sanità in Regione ma soprattutto grande sostenitore della legge nonchè suo relatore.

«La Lombardia è la prima regione ad avere creato una normativa per la vita indipendente – ha sottolineato Emanuele Monti – Un tema centrale nelle politiche regionali e anche nelle politiche future del governo, che ha visto Alessandra Locatelli adoperarsi negli anni precedenti sull’argomento e ora essere un elemento importante per il futuro, come attuale ministro per la disabilità. Una legge che andrà oltre il mandato regionale, ed è solo l’inizio di un percorso, da cui non si torna più indietro».

Con lui hanno salutato l’avvio della norma Lucas Maria Gutierrez direttore generale di Ats Insubria; Giovanni Daverio, direttore della Fondazione Renato Piatti, il dirigente dell’Ufficio Territoriale regionale Insubria Elio Carrasi e la neoeletta – è entrata in carica l’11 novembre scorso – assessore regionale al welfare, alla famiglia e alla disabilità Elena Lucchini. «In realtà, l’applauso va a Emanuele Monti – ha commentato Elena Lucchini, il cui arrivo è stato salutato con un applauso dalla platea – Se siamo arrivati a questo risultato, infatti, il merito è tutto suo. Io ho solo raccolto i risultati del suo lavoro».

Tra gli argomenti più trattati nella serata, il budget di progetto e le case della vita indipendente, entrambi elementi caratteristici della norma regionale.