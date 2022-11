Al Salone Estense di Varese il gruppo teatrale Crennese con D.o.c.

In scena la compagnia teatrale con una commedia divertente e brillante

Sabato 12 novembre, alle ore 21.00, in salone Estense con il patrocinio del comune di Varese andrà in scena D.O.C. con il G.T. Crennese. Ingresso ad offerta con un minimo di euro 10.00.

Sei persone si ritrovano nella sala d’aspetto di un noto psicoterapeuta in attesa di essere ricevuti…non solo il medico non arriva, ma l’appuntamento è stato dato a tutti alla stessa ora. Già questo basterebbe a rendere la situazione insolita, ma la particolarità di questo spettacolo è che ogni personaggio è accompagnato fisicamente dal proprio DOC e che ogni DOC, seguendo come un’ombra il suo personaggio, ne condiziona discorsi e comportamenti. Emilio, tassista ossessionato dalla numerologia e dai calcoli. Chiara, tecnica di laboratorio, ossessionata dai microbi e maniaca della pulizia. Annamarìa, ossessionata dalla religione e maniaca del controllo. Lili, istruttrice di pilates, affetta da ecolalia. Otto, architetto ossessionato dalla simmetria e con la fobia di calpestare le linee sul terreno. Federico, affetto da sindrome di Tourette, che lo porta a rivolgere insulti e volgarità alle persone con cui viene a contatto.

Il risultato è una commedia brillante che lascia anche spazio alla riflessione sul significato della malattia e su come questa può condizionare la nostra vita e i nostri comportamenti…e ora diteci, qual è il vostro DOC?.

L’evento è il quarto di FITAxTE 2022, la rassegna benefica di Fita Varese, per raccogliere fondi destinati a In Valbossa, che da anni offre assistenza senologica per prevenire il tumore al seno con screening e FAM Fondazione Asilo Mariuccia che da oltre 120 anni si occupa nel milanese e nel varesotto di adolescenti disagiati.