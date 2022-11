Al teatro Santuccio di Varese un brindisi in blu con Enzo Iacchetti e Icio De Romedis

Sarà un aperitivo in Blu, in compagnia di Enzo Iacchetti e Icio De Romedis. Sarà sabato 19 novembre, con inizio alle pre 18.00 al teatro Santuccio di via Sacco 10 a Varese. Sarà l’occasione per fare due chiacchiere con la simpatia dei due ospiti e raccogliere fondi per sostenere Spazio Blu che si occupa di bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

Per prenotarsi scrivere a eventi@spaziobluonlus.it