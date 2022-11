“Sono Alessio, ho un mese e all’ospedale Del Ponte mi hanno trattato come un principe”

“Sono Alessio, ho solo un mese e non avrei mai pensato di passare due settimane in ospedale, ma è successo…

Mi hanno ricoverato e ho trovato ad accogliermi un reparto bellissimo, tutto colorato, ogni camera ha un ambientazione diversa, la mia è un Castello e infatti sono stato trattato da Principe…”

“Tutto il personale mi ha coccolato giorno e notte, si perché di notte mi faccio sentire e loro con pazienza e dedizione ci sono stati sempre per me, un sorriso, una carezza, una parolina dolce, sono stati per me la migliore cura che potessi ricevere.

Li voglio ringraziare uno per uno, anche da parte della mia mamma che è stata qui con me, avete avuto cura anche di lei.

Non sono ancora guarito del tutto, ma la permanenza qui l’avete resa più semplice grazie a voi e al vostro lavoro.

A volte non si ha mai tempo di dire Grazie, perché spesso si tende a dare per scontato il lavoro degli altri, ma credo fortemente che sia giusto complimentarsi e ringraziare chi in questo lavoro ci mette l’anima ma soprattutto il cuore, perché si vede che lottate insieme a ogni singolo bambino perché tutto vada bene e si sistemi .

Avete una pazienza infinita e amorevole .

Grazie a tutto il reparto, nessuno escluso, ci mettete il cuore e si percepisce, volevo lo sapeste, i bimbi con voi sono in ottime mani”.

Grazie di cuore, da Alessio e la mia mamma