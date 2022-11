Con Alfa al Museo dei Fossili per conoscere il Besanosauro

«“L’acqua siAMO noi!” È un progetto importante per Alfa, con cui miriamo a valorizzare l’acqua del territorio», ha dichiarato Paolo Mazzuchelli, presidente di Alfa srl, «Lo abbiamo realizzato in collaborazione con Legambiente e, come partner, progetto Green Scool e WWF Varese Insubria». Si tratta di un insieme di appuntamenti per vivere da vicino il territorio, il suo bene più prezioso – l’acqua – e prendersene cura.

Il prossimo evento in programma è per sabato 19 novembre al Museo dei fossili di Besano, ritrovo ore 15.

Pesci e ittiosauri: nuota tra i pesci e gli ittiosauri che 240 milioni di anni fa abitavano le acque calde del mare triassico. Conoscerai il mitico Besanosaurus, l’ambiente e il paesaggio del nostro territorio com’era nel lontano passato.

Save the date…i prossimi appuntamenti saranno:

Sabato 26 novembre PuliAMO il Lago Maggiore

