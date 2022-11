Alla biblioteca di Luino musica e poesie per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

“Questa mano non farà mai violenza” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 25 nella cittadina lacustre. I partecipanti avranno anche l’occasione di contribuire alla realizzazione di una panchina rossa

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di Luino organizza, in collaborazione con la Biblioteca Civica del paese lacustre, un incontro aperto a tutta la popolazione dal titolo “Questa mano non farà mai violenza“.

L’appuntamento è per venerdì 25 novembre a partire dalle 15:00 nel cortile della biblioteca. Ai saluti di apertura dell’amministrazione comunale seguiranno l’intervento dell’associazione DonnaSIcura, un momento di danza con Antonella Marigo e letture di poesie e brani. I presenti avranno poi l’occasione di contribuire alla realizzazione di una panchina rossa – lasciando su di essa l’impronta ‘indelebile’ della loro mano – insieme ai giovani del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e per finire la Banca del Tempo proporrà una bella degustazione di tè e tisane.

Per maggiore informazioni è possibile contattare lo 0332 532885 oppure scrivere alla mail biblioteca@comune.luino.va.it