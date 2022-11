Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio “Umberto Boccioni-Vita di un sovversivo”

Domenica 20 novembre alle 17.30 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “Umberto Boccioni – Vita di un sovversivo” di Rachele Ferrario, edito da Mondadori nella collana “Le scie”. La storica e critica d’arte ricostruisce la vicenda burrascosa e per molti aspetti poco nota del grande artista capofila del Futurismo, attraverso le sue stesse parole e le testimonianze di chi lo ha conosciuto.

L’incontro, organizzato in collaborazione con lo Spazio Arte “Carlo Farioli”, sarà presentato da Carla Colmegna.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.