Alla scoperta di Varese con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics

E’ stato presentato questa mattina, martedì 29 novembre, presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese il progetto “Viaggio in Famiglia”: tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese. Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali, con il contributo di Regione Lombardia all’interno del programma “Ogni giorno in Lombardia” e il patrocinio del Comune di Varese e il sostegno di Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese, ha creato tre piccole guide illustrate, personalizzabili, pensate proprio per i più piccoli: “Il progetto nasce dalla volontà di far conoscere il patrimonio storico-artistico di Varese e di renderlo turisticamente accessibile alle famiglie, in particolar modo ai bambini – ha spiegato Marina Albeni, Archeologistics -Varese e il suo territorio hanno molto da dire e da raccontare; solamente la città vanta due beni Unesco (Sacro Monte e Isolino Virginia) e un centro storico di grande pregio dove spicca Palazzo Estense con il suo prezioso giardino. I tre taccuini illustrati vogliono quindi guidare alla scoperta di tre tra i luoghi più importanti, sottolineando in modo semplice e coinvolgente gli aspetti storici, artistici e naturalistici, anche ricordando qualche particolare molto curioso. Con la possibilità di prendere appunti, disegnare o indicare ciò che è piaciuto di più”.

Gli opuscoli hanno come protagonisti tre personaggi illustri della storia varesina: Andrea Ponti, imprenditore gallaratese che divenne proprietario a fine Ottocento del Lago di Varese, Giovan Battista Aguggiari, il frate che nel XVII ideò il viale delle cappelle del Sacro Monte e Joseph Toeplitz banchiere e committente tra fino Ottocento e inizio Novecento dell’omonima villa varesina. Attraverso i loro racconti e le loro testimonianze, è possibile visitare tre luoghi simbolo della Città Giardino: il Sacro Monte, l’isolino Virginia e il centro cittadino. Illustrati da Morgana Bartolomei, i taccuini stampati da La Tipografica Varese permettono di conoscere elementi e storie molto particolari: “Per la parte grafica abbiamo pensato che trattandosi di iniziative per tutta la famiglia, sarebbe stato più bello ridisegnare i luoghi del nostro territorio, e non utilizzare semplici fotografie – ha spiegato Gianandrea Redaelli – Noi stampiamo libri per tutti, ma soprattutto per ragazzi, che per tanto tempo dall’infanzia all’adolescenza leggono moltissimo ed è una passione meravigliosa che va incoraggiata”.

“Con Archeologistics c’è ormai un rapporto consolidato ha affermato l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Proposte di questo tipo hanno una valenza di educazione civica straordinaria: se conosco il nostro patrimonio, sono consapevole dello spazio che hanno e me ne prendo cura”.

I libricini sono in distribuzione gratuita nei tre luoghi dedicati, all’infopoint della Camera di Commercio di piazza Monte Grappa e presso alcuni alberghi della città. Per i tre luoghi protagonisti sono state organizzate anche tre visite guidate gratuite in occasione del lancio del progetto: il 4 dicembre all’Isolino Virginia, l’8 dicembre al Sacro Monte e il 10 dicembre a spasso per la città.

Presente all’incontro anche la vice sindaca di Varese Ivana Perusin: “E’ un bel progetto, che permette di spiegare in termini semplici gli elementi di turismo e attrattività della nostra città. Questa idea rientra in un progetto di sviluppo del turismo, su cui tutta la giunta sta lavorando e può essere un’opportunità importante per lo sviluppo economico del territorio”.