All’Arlecchino di Vedano Olona una serata musicale al femminile per la settimana contro la violenza sulle donne

All’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona torna, nella serata di giovedì 24 novembre, la rassegna musicale di KmZero, con una serata tutta al femminile nell’ambito della settimana contro la violenza sulle donne.

Alle 22, sul palco, due artiste diverse tra loro ma con un background artistico di tutto rispetto: ThesoundofAthina (Athina Zarantomio), cantautrice originaria della zona di Sesto Calende, che vanta una grande esperienza all’estero dove ha imparato a sperimentare e confrontarsi con altri artisti di generi diversi, esibendosi principalmente come busker, ma anche appassionandosi alla produzione in studio, ed Erica Bazzeghini, volto noto della nostra provincia, ex concorrente di The Voice, talentuosa cantante pop/soul che si sta apprestando a creare i suoi primi brani inediti, collaborando con moltissimi musicisti di Varese.

Il ricavato della serata, con ingresso ad offerta libera, sarà devoluto al Centro Antiviolenza Eos di Varese.