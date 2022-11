Alle Arti di Gallarate “L’Universo è un materasso” porta i bambini alla scoperta del tempo

Continua la Rassegna di Teatro per Bambini e Famiglie al Teatro delle Arti di Gallarate, con L’Universo è un materasso, della Compagnia del Sole e Flavio Albanese, sabato 12 novembre, alle 15.30: uno spettacolo meraviglioso, che narra il Grande Racconto del Tempo, dal mito alla meccanica quantistica, passando per la Rivoluzione Copernicana.

Dedicato a bambini a partire dagli 8 anni, molto consigliato anche per ragazzi delle scuole medie e adulti. Il botteghino è aperto dalle ore 14.30, il giorno stesso.

Questo è il grande racconto del Tempo. È diviso in quattro Capitoli. Il primo racconta il tempo in cui il Tempo non esisteva ancora: l’origine del tutto attraverso il mito. Il secondo capitolo descrive il tempo in cui la realtà era ciò che il buon senso e l’occhio umano potevano cogliere e comprendere: al mattino il Sole nasce a est, la sera tramonta a ovest, dunque il Sole gira intorno alla Terra. Il terzo capitolo è la rivoluzione copernicana, in cui l’uomo scopre che la realtà non è quella che sembra. L’ultimo capitolo è il più ambizioso e difficile: riguarda il Novecento, l’epoca in cui l’uomo ha cominciato a comprendere che non solo le cose non sono come sembrano, ma probabilmente tutto – come in teatro – è solo illusione; noi compresi, ovviamente.

Tutto questo raccontato con occhi pieni di meraviglia (e anche un po’ di spavento) da un protagonista diretto di tutta la storia: il Tempo in persona, Crono, prima imperatore dell’Universo e poi, dopo essere stato sconfitto dal figlio Zeus, sempre più in disparte. Fino a sparire. Raccontare a un giovane pubblico la storia del Tempo, dal Mito alla Meccanica Quantistica è divertente e utile. È un modo per divertirsi studiando, per imparare ridendo, e farsi le stesse domande che i più grandi Filosofi e Scienziati si sono posti nei secoli. Domande semplici ma importantissime. Il Tempo forse non esiste, come forse non esistono gli Dei, ma è altrettanto vero che esistono tutte le cose in cui crediamo. “Le cose esistono se tu le fai esistere” quelle Belle e quelle Brutte. Dedicato a chi crede e non smette mai di crederci.

Rassegna Bambini: biglietti a 5€/10€

Stagione serale di Prosa: biglietti a 30€/35€

Vi aspettiamo al Teatro delle Arti, in via don Minzoni – 5, a Gallarate

Per informazioni, contatti@teatrodellearti.it