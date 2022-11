Alle Terrazze di Cunardo la prima tappa del viaggio “La Lombardia che vorrei” di Emanuele Monti

Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali della Lombardia, annuncia “La Lombardia che vorrei – on the road”, un viaggio che toccherà diverse strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali del Varesotto per ascoltare e condividere prospettive di sviluppo. La prima tappa è stata alla clinica Le Terrazze di Cunardo.

«Aggiungiamo una sfida ulteriore ai numerosi incontri già previsti dal progetto iniziale perché è importante toccare con mano le esigenze delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali che vengono da un periodo non facile tra aumento generalizzato dei prezzi e post pandemia”, dichiara Emanuele Monti.

«Nelle fasi più crude della pandemia sono stato promotore e poi relatore di una legge che ha dato risorse e strumenti operativi alle case di riposo, ai centri per disabili, alle strutture per la riabilitazione e a quelle impegnate nella cura di persone con dipendenze patologiche perché le misure restrittive dell’allora Governo giallo-rosso non garantivano una sostenibilità economica per gli enti gestori. Ora è arrivata la stangata degli aumenti della luce, del gas e delle materie prime, un problema che se non affrontato per tempo graverà sugli ospiti di queste strutture» ricorda Monti.

«Sono in costante contatto con le associazioni di rappresentanza degli enti gestori per trovare soluzioni concrete sia in Regione sia, soprattutto, a livello nazionale perché ovviamente il problema non è solo nostro ma è di tutto il Paese. Da qui nasce il tour per vedere da vicino le esigenze e le problematiche degli enti gestori, dei lavoratori e degli ospiti con lo scopo di portare loro risposte concrete dagli enti istituzionali competenti. Non possiamo permettere che la contingenza dei fatti si ripercuota sulla quotidianità di anziani e fragili».