Allo Stendipanni delle Mamme in cerchio un regalo per Natale è anche per il pianeta

“Per un natale più green a dicembre passate allo Stendipanni a comprare i vostri regali”. L’invito è dell’associazione Mamme in cerchio di Azzate che anche quest’anno ha preparato tanti giochi e libri usati, in ottime condizioni e confezionati con cura per un Natale solidale e green all’insegna del riso e del riciclo.

Ogni dono è proposto a una piccolissima offerta, così che tutti possano permetterseli e allo stesso tempo contribuire a rifinanziare i progetti a sostegno della maternità delle Mamme in cerchio: “Come sempre con il poco di molti riusciamo a sostenere tante situazioni di fatica”, spiegano le volontarie.

Lo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio, è in via Raffaello 6 ad Azzate.