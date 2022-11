Allo Studio Foce di Lugano assegnate le tre residenze artistiche a giovani musicisti

(Immagine di repertorio) – A Lugano sono state assegnate le tre residenze creative in ambito musicale della durata di cinque giorni ciascuna presso lo Studio Foce, nate con l’obiettivo di incentivare e supportare la creatività musicale sul territorio, promuovendo inoltre la mediazione culturale.

Attraverso questo progetto, la Divisione eventi e congressi dello Studio Foce vuole sostenere il lavoro di creazione delle prove e della preparazione di un tour di artisti e gruppi particolarmente innovativi. Lo scopo è quello di aiutare gli artisti a raggiungere un maggiore valore artistico attraverso il sostegno alla professionalizzazione, in termini di supporto logistico, produttivo e tecnico.

I vincitori del concorso beneficeranno di una residenza con assistenza tecnica della durata di cinque giorni e di un rimborso spese di 1300 franchi per le prove e la preparazione di un tour di almeno cinque date in Svizzera o all’estero, in sale dalle caratteristiche riconducibili a quella dello Studio Foce).

La residenza si conclude con un concerto allo Studio Foce .

Quest’anno sono state vinte da Adriano Iiriti – in arte Under Changeover – che ha già effettuato questa esperienza nel mese di novembre. Musicista italo-scozzese, Iiriti presentato il suo progetto “Ambienti”. Pianista classico di formazione, si è immerso nel mondo elettronico senza dimenticare le sue origini, trovando e dando calore organico a macchine e sintetizzatori.

Nel mese di febbraio toccherà a Giacomo Reggiani in quartetto insieme a Simon Quinn, Oliver Illi e Manuel Pramotton. Il quartetto virerà verso sonorità jazz più morbide e avvolgenti. L’intento, oltre a quello di creare nuova musica, è di dare vita ad ampi spazi sonori, offrendo all’ascoltatore un’esperienza che è ben radicata nell’estetica jazz, ma che al contempo si lascia contaminare da melodie cantabili e a tratti eteree.

Tra maggio e giugno sarà la volta di Sun Over Waves, formazione reggae elettronica composta da Michelangelo Cavadini, Alberto Silini e Gabriele Spalluto. Nel corso del 2023, celebreranno il decimo anniversario della loro attività musicale. Sempre nel 2023 uscirà il loro 4° album, autoprodotto.

Un momento particolare verrà dedicato alla mediazione culturale. I candidati vincitori dovranno essere infatti disponibili ad un incontro con i bambini delle scuole elementari e medie, eseguendo alcuni brani e presentando il proprio lavoro.

I progetti sono stati valutati da una speciale commissione composta da Filippo Corbella, musicista e responsabile della programmazione musicale Divisione eventi e congressi dello Studio Foce; Fernando Di Cicco, musicista e responsabile della produzione musicale Divisione eventi e congressi; Zeno Gabaglio, musicista e presidente della Sottocommissione musica del Canton Ticino, vicepresidente di Fondation Suisa e da Fabio Pinto, musicista e produttore audio.

Sede di una sala teatrale (Teatro Foce), di una sala concerti (Studio Foce) e di una biblio-mediateca (Agorateca), il Foce è da anni un apprezzato polo artistico e culturale di Lugano, completamente dedicato alle arti teatrali, alla musica e alla cultura. Qui il link al sito