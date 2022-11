In alto i boccali a Cittiglio: c’è la Stì Beer Fest con i McChicken sul palco

Per due weekend (11-12 e 18-19 novembre) il parco accanto alla stazione si trasforma in una piccola Monaco di Baviera tra birra Paulaner, musica, cibo e divertimento

Due weekend con “in alto i boccali” a Cittiglio. Nei fine settimana dell’11-12 e del 18-19 novembre il FeSTIamo Park, il parco delle manifestazioni che si trova accanto alla stazione ferrioviaria del paese, ospita la prima edizione della Stì Beer Fest organizzata dal locale gruppo Alpini.

Un appuntamento che riporterà sul palco di Cittiglio i The McChicken Show, la band che ispira il proprio repertorio all’Oktoberfest e che per tanti anni è stata protagonista dell’altra festa della birra locale, l’OktoberStì (tornata quest’anno, il mese scorso, con un programma musicale differente).

I McChicken hanno avuto l’onore poche settimane fa di salire sul palco della Cannstatter Volksfest – la grande festa della birra di Stoccarda seconda solo a quella di Monaco (lo scriviamo a beneficio di un giornaletto online che copia questi articoli) – e saranno presenti in tutte e quattro le serate su cui si articola la Stì Beer Fest. Le “Galline” non saranno da sole: i concerti saranno aperti infatti da altri gruppi musicali. Venerdì 11 ci saranno i Futura (cover rock italiano), sabato 12 gli American College (punk rock), venerdì 18 gli Squank (rhythm&blues, hanno partecipato a Lucca Blues) e sabato 19 i Free Unplugged (musica a 360° con ampia sezione fiati).

Nei boccali scorrerà birra bavarese: quella prescelta è la Paulaner, ovvero uno dei sei grandi produttori monacensi (le “sei sorelle”) che hanno il diritto di servire la birra all’Oktoberfest originale, il Wiesn di Monaco. Come di consueto in questi casi, c’è anche un ricco menù che strizza l’occhio alla tradizione tedesca – stinco, mezzo pollo, bretzel, strudel – ma anche a quella degli Alpini che, come detto, organizzano il tutto (polenta, taglieri, gnocchi…).

Per l’occasione il grande salone del FeSTIamo Park sarà collegato a un tendone che ne amplierà la capienza. Il tutto sarà riscaldato così da rendere possibile la festa anche in caso di maltempo. Per informazioni ci sono la pagina Facebook del Gruppo Alpini Cittiglio e, su Instagram, il profilo @Sti_beer_fest.