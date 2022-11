Amadeus presenta i capolavori di Handel alla stagione “Itinerari musicali” di Gorla Minore

Concerto da non perdere sabato 19 Novembre presso la Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore “Anima Barocca” è il titolo del concerto di sabato 19 novembre 2022 alle ore 21 presso la Chiesa di San Lorenzo a Gorla Minore che gli appassionati di musica classica certamente non perderanno. Il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus, con la partecipazione del soprano Raffaella Lee e del mezzosoprano Jae Hee Kim presenteranno infatti in prima assoluta per la stagione Itinerari Musicali un programma interamente dedicato a Georg Friedrich Händel.

«È il primo grande compositore che può definirsi europeo a tutti gli effetti – commenta il maestro Marco Raimondi direttore del

coro e dell’orchestra – essendo tedesco di nascita, italiano per formazione e inglese di adozione». Nato nel 1685 ad Halle nell’attuale Germania, allora Brandeburgo, Händel trascorse la sua giovinezza in Italia dove si formò musicalmente per poi trasferirsi a Londra dove, naturalizzato cittadino britannico nel 1727, si affermò quale musicista di grande successo. In particolare nel concerto di sabato verrà eseguiito il famoso Dixit Dominus HWV232, iniziato a Venezia e terminato a Roma per la curia papale nel 1707.

«Anima Barocca non è un concerto per intenditori – precisa il maestro Raimondi –. Il Dixit Dominus di Händel è un capolavoro

musicale assoluto che tutti dovrebbero conoscere e l’evento è un momento per capire l’unitarietà di fondo della cultura europea oltre che per ascoltare ottima musica italiana molto nota all’estero ma che paradossalmente risulta quasi sconosciuta in Italia». Il concerto è realizzato da Amadeus in collaborazione con la Parrocchia San Lorenzo, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e patrocinato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese e dal Comune di Gorla Minore. La Stagione Itinerari Musicali vede anche la collaborazione con Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria Ticino Olona, Fondazione del Varesotto per il Territorio, l’Ambiente e la Coesione Sociale e Fondazione Minoprio.