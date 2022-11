Ancora due incontri in biblioteca a Busto Arsizio con Rete al Femminile

Educazione finanziaria, prevenzione, gamification e arte, educazione al digitale, work-life balance: 5 incontri per affrontare questi temi con Rete al Femminile Varese. Ancora due gli appuntamenti in Biblioteca a Busto Arsizio dalle ore 18.00, ingresso libero (previa registrazione su Eventbrite).

Una partnership tra il Comune di Busto Arsizio con gli Assessori Manuela Maffioli (Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Identita’ e Sviluppo Economico), Daniela Cerana (Assessore alle Politiche Educative) e Rete al Femminile Varese, offre ai cittadini cinque incontri di approfondimento su temi che toccano la nostra quotidianità, condotti da esperte del settore e professioniste attive sul territorio provinciale e nazionale.

Il percorso mette al centro temi quali l’educazione finanziaria, la prevenzione per la salute, la gamification e l’arte, l’educazione al digitale, e work-life balance. Obiettivo del percorso è quello di affrontare queste questioni quotidiane più importanti, in un’ottica di fornire risposte e punti di vista ai giovani, alle famiglie, agli studenti, ma anche alle persone di altre età che ne comprendono l’importanza.

Partner di questo percorso è Rete al Femminile Varese, realtà che riunisce donne che lavorano in proprio come libere professioniste, freelance o imprenditrici. Si tratta di un percorso che mira a mettere in comunicazione il cittadino e le esperte per offrire l’opportunità di esplorare e apprendere diverse modalità operative.

Gli incontri si svolgono in Biblioteca- Sala Monaco- ogni martedì dalle 18.00 alle 19.30, ingresso libero, prenotazione tramite eventbrite; il pubblico potrà ascoltare e anche interagire con le referenti. Nelle scorse settimane si è parlato di Prevenzione come stile di vita, educazione finanziaria, educazione digitale.

I prossimi incontri in calendario sono due:

29.11.22 >Tra analogico e digitale c’è di mezzo… il fare! Consapevolezza e uso delle arti tra tradizione e nuove tecnologie, dall’acquarello al videogame.

Relatrici: Debora Ferrari – consulente progettazione eventi culturali, giornalista, editore con Valentina Pasta, illustratrice e artigiana della carta.

Guest: Women empowerment Varese APS presenta il libro Storie (stra)ordinarie – TraRari TIPI editore, per orientare i giovani allo studio e al lavoro. https://analogicoedigitalerfv.eventbrite.it

06.12.22 > Work-Life balance: la ricerca dell’equilibrio tra sfera personale e professionale nelle diverse fasi della propria vita.

Relatrici: Giovanna Angiolini – Consulente delle Organizzazioni, Business Coach e Formatrice con Greta D’Adda – Counselor, Life Coach, Operatrice di discipline bio-naturali. https://worklifebalancerfv.eventbrite.it

Rete al Femminile è un’associazione di promozione sociale composta da donne che lavorano in proprio. Un network professionale nato con l’idea fare rete, creare collaborazioni, scambiarsi idee, condividere esperienze e aggiornarsi. Rete al Femminile Varese è una delle 20 sedi territoriali dell’Associazione nazionale e raccoglie una quarantina di iscritte provenienti da tutta la provincia: libere professioniste, freelance e imprenditrici di vari settori che si ritrovano negli incontri mensili sul territorio, e sul gruppo

Facebook dedicato.

L’obiettivo è diffondere la cultura dell’imprenditorialità, anche se il business non è alla base del successo dell’associazione. Le donne che ne fanno parte hanno trovato nella rete un luogo di condivisione e fiducia; inoltre gli incontri sono un momento di formazione professionale e personale importante per chi è in proprio da anni e per chi sta ancora meditando di lanciarsi.

Rete al Femminile Varese ha già organizzato eventi aperti al pubblico dedicati alle libere professioniste ed è in crescita continua grazie ai molteplici ed eterogenei settori di appartenenza delle nostre socie, ognuna trova il proprio spazio: comunicazione visiva e digitale, web design, formazione, architettura, servizi alla persona e alle aziende, consulenza legale, finanziaria, aziendale, mutualistica, organizzazione eventi, coaching.