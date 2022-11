Ancora ricoverato a Bergamo il bimbo di 23 mesi investito domenica a Gallarate

È ancora ricoverato nel trauma center pediatrico regionale di Bergamo il bimbo di 23 mesi investito nel pomeriggio di domenica 20 novembre a Gallarate in via Cantoni: non sarebbe in pericolo di vita.

Il piccolo era nel passeggino e stava attraversando la strada in compagnia del padre quando un’utilitaria guidata da una donna l’ha travolto. L’auto si è subito fermata e sono stati chiamati i soccorsi giunti sul posto con l’elicottero: attraverso la manovra del verricello rianimatore e infermiere sono arrivati a terra sul teatro dell’intervento.

I sanitari si sono presi cura del piccolo coi i primi interventi salvavita: una volta stabilizzato, il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII.

La conducente dell’auto è stata accompagnata in ospedale e sottoposta ai controlli di rito in caso di incidenti con lesioni gravissime, il cui esito è atteso e presto sarà nelle mani della polizia locale che sta operando coordinata dalla procura della repubblica di Busto Arsizio.