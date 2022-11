Andrea Crugnola vince e si diverte: sua la Fiorio Cup

Fresco di titolo tricolore assoluto, Andrea Crugnola concede un bis per i tifosi del Sud Italia: il pilota varesino ha conquistato la seconda edizione della Fiorio Cup, il rally a inviti organizzato da Cesare e Alex Fiorio nella loro tenuta (la Masseria Camarda) che si trova a Ceglie Messapica in provincia di Brindisi.

Vetture e gomme uguali per tutti – le Skoda Fabia Rally2 equipaggiate Pirelli – e quattro prove speciali su due diversi tratti ricavati all’interno della masseria: di fronte alcuni dei protagonisti di oggi tra cui i due varesotti che hanno dominato il CIAR (Crugnola e De Tommaso) e altri campioni del passato. Il neo-tricolore non ha fatto sconti: Andrea, sempre con accanto Pietro Ometto, ha vinto tutte le prove cronometrate e vinto con ampio distacco il trofeo come già aveva fatto nel 2021.

Sul podio si sono piazzati a seguire Andrea Aghini con Massimiliano Cerrai (a 54″) e l’isprese Damiano De Tommaso che ha ritrovato al suo fianco Giorgia Ascalone (la navigatrice salentina aveva saltato le ultime gare tricolori). In generale l’evento brindisino è stata una occasione di festa nel nome dei motori e ha confermato la bontà di questo format a livello spettacolare. I piloti hanno avuto modo di misurarsi anche a bordo della leggendaria Lancia Delta con una serie di prove esterne alla gara vera e propria: in questa classifica ha vinto Tamara Molinaro.