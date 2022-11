Angei : “Allarme accessibilità a Varese, la Giunta faccia pace con se stessa”

«Dopo aver richiesto, e svolto, una commissione ad hoc sul tema generale del Natale, nella quale come Lega abbiamo fatto ben presente le preoccupazioni dei commercianti in primis,ma non solo, in merito all’accesso alla città nel mese di Dicembre, ecco che tutto viene rimesso in discussione dall’Assessore Civati», dichiara Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega in consiglio comunale a Varese.

«Infatti il vicesindaco Perusin nell’ultima commissione attività produttive aveva risposto, a domanda diretta, in merito ai lavori di Largo Flaiano, dichiarando che nel periodo natalizio tutte le entrate alla città sarebbero state aperte, quindi via Gasparotto, Viale Borri senza senso alternato, l’ex Malerba e chiaramente anche l’autostrada – prosegue angei -. I commercianti che avevano partecipato a quella commissioni- Prosegue Angei-si sono sentiti rincuorati dalle dichiarazioni del vicesindaco, ricordando che oltre il trenta percento del fatturato viene fatto durante le festività natalizie e che quindi avere un cantiere che blocca l’uscita dell’autostrada sarebbe preoccupante».

«Ieri però – continua Angei – l’assessore Civati rispondendo ad una mia interrogazione specifica sull’accesso alla città e al cantiere, ha dichiarato che i lavori che verranno svolto per Largo Flaiano verranno concordati con la Polizia Locale e con l’Assessorato attività Produttive. Tale risposta contrasta apertamente tanto nel suo senso quanto nel contenuto con le risposta fornite dall’Assessore Perusin in sede di commissione. Ci aspettiamo a questo punto che la Giunta faccia pace con se stessa, e poi si degni di fornire una risposta certa e sicura, non tanto al sottoscritto, ma in primo luogo ai commercianti varesini e al resto della cittadinanza, poichè tanto i cittadini quanto i commercianti non possono rimanere in balia dell’incertezza programmatica di questa Giunta, dove – chiosa Angei- un assessore smentisce l’altro».