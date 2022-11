Aria di festa a Cuasso al Monte con le bancarelle di Natale, la zuppa di cipolle e la pista di pattinaggio

Giovedì 8 dicembre la Pro loco organizza la festa patronale con il mercatino di Natale, mentre si attende l’avvio della pista di pattinaggio allestita anche quest’anno dall’associazione On

Doppia festa in arrivo a Cuasso al Monte dove l’8 dicembre si apre la nuova stagione di eventi della Pro loco, con le bancarelle di Natale e la festa del patrono Sant’Ambrogio.

Durante la festa si potrà assaggiare la tradizionale specialità del paese, la zuppa di cipolle nella pagnotta che si potrà gustare allo stand della Pro loco o acquistare per l’asporto.

Sempre in vista del Natale, la Pro loco annuncia che la Vigilia, sabato 24 dicembre, nella frazione di Borgnana, ci sarà un momento di festa con trippa e vin brulè.

Intanto proseguono i preparativi per l’attrazione principale del Natale cuassese, la pista di pattinaggio allestita anche quest’anno dall’associazione On. Il 25, 26 e 27 novembre gli ultimi lavori di assemblaggio e decorazione della pista, per i quali l’associazione creata da Max Laudadio chiede una mano a chi abbia qualche ora da dedicare a questo progetto che tanto successo ha riscosso l’anno scorso.

L’appuntamento è nella piazza dell’anfiteatro di Cuasso alle 9,30 di venerdì 25 novembre e alle 9 di sabato 26 e domenica 27 novembre.