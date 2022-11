Aria di Natale, la magia dell’attesa raccontata dai lettori

E’ l’attesa la vera magia del Natale: quei giorni in cui si prepara l’albero, si scelgono i regali o si organizza il menù.

Per questo abbiamo voluto chiedervi quali sono i vostri ricordi legati all’attesa del Natale, e voi ci state rispondendo in maniera affettuosa e originale: chi con un testo, chi con una foto, chi con un video. Sono tutti belli e ora ve li mostriamo, in questa grande “diretta dell’attesa” che vi proponiamo qui sotto e che raccoglie i vostri contributi in ordine cronologico, dove vedrete per primo l’ultimo arrivato.

C’è tempo però ancora fino al 14 dicembre per mandarli: inviate un testo fino a 2000 caratteri, oppure fino a dieci foto o dieci disegni o un video di dimensione fino a 200 mega, utilizzando questo form.

L’iniziativa è realizzata da VareseNews e dai giornali del gruppo V2Media in collaborazione con TIGROS

L’attesa del Santo Natale è qualcosa di magico, il ricordo da piccola e’ aspettare la notte di Natale per aprire i regali

Sara, Legnano

La magia dell’attesa è preparare con i bambini gli addobbi per il Natale, la letterina, le canzoni, l’atmosfera della festa che arriverà…

Mari, Angera

Questo Natale sarà uno tra i più speciali da ricordare per noi. Ho sempre amato decorare casa in attesa della magica notte di Natale ma quest’anno potrebbe esserci una personcina in più a rendere tutto ancora più stupendo.

Marta, Luca e….. Linda, Varese

Vorrei che si ritornasse più felici sereni e contenti più di prima

Giovanni, Stresa

Per me il Natale è gioia, mentre fai l’albero di natale sforni biscotti e soprattutto stare in famiglia-

Erika, Besozzo

L’attesa del Natale era sentire i profumi speziati dei biscotti, ammirare lo splendore delle lucine di Natale, avvolgersi in un abbraccio sotto le coperte, osservare magicamente l’albero di Natale con tutte le bocce e le decorazioni

Franca, Faloppio

Mi chiamo Enza, abito a Vergiate, e sono moglie di Gianluca e mamma di Francesco 8 anni, e Mirea, 4. Il Natale, a casa nostra inizia con l’Avvento, con il calendario che i bambini aprono la mattina, in pigiama e scalzi per trafugare i cioccolatini… e la sua atmosfera calda e luminosa continua fino all’arrivo della vecchina sulla scopa che riempie le calze di dolciumi. L’attesa del Natale è mangiare il primo panettone o pandoro nel giorno dell’Immacolata, con la famiglia al tavolo riunita con la tovaglietta rossa ricamata.È un periodo di tradizioni, riti e piatti tipici siciliani, delle nostre origini. È periodo di canzoni Natalizie, di piccoli gesti gentili verso chi è meno fortunato. L’attesa del Natale è aspettare i nonni che arriveranno da Messina, per passare le feste con noi, è nascondere questo segreto, perché per i bambini l’arrivo dei nonni sarà una sorpresa. L’attesa del Natale è girare tra le corsie del supermercato riempiendo il carrello di bontà…Natale è la festa della nascita. È il miracolo della vita. L’attesa del Natale ti invita a sorridere, a gioire. Una nuova casetta per il presepe, una nuova pallina per l’ albero o un nuovo maglioncino rosso, indicano che ritualità non è monotonia. Le letterine di Francesco e Mirea per Babbo Natale, l’arrivo del nostro Elf on the shelf, questa è la magia dell’attesa del Natale a casa nostra…

Enza, Vergiate