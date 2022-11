“Arricchiamo la biblioteca dell’Istituto Anna Frank di Varese”

Un’iniziativa per arricchire la Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Istituto “Anna Frank” di Varese. Tra il 5 all’11 novembre in una delle seguenti librerie varesine (Feltrinelli, Asinelli, Potere ai bambini, Ubik, Mondadori) sarà possibile acquistare un libro per ragazzi da donare alla Biblioteca “Bruna Brambilla”. Per facilitare la scelta ed evitare doppioni alle librerie sono state consegnate apposite liste di titoli. Alla scadenza della bella iniziativa Io Leggo Perché che ha carattere nazionale, i libri verranno consegnati dalle librerie direttamente alla biblioteca.