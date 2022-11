Ats Insubria nomina un nuovo medico di famiglia per Fagnano Olona

Dopo la decisione del Dr. Enok Emvolo di dimettersi dall’incarico a tempo determinato come medico di medicina generale a Fagnano Olona, Ats Insubria ha individuato un nuovo incaricato che garantirà la continuità dell’assistenza a tutti i cittadini precedentemente iscritti negli elenchi del Dr. Navarra.

È la stessa Ats Insubria a dare notizia: « A seguito delle improvvise dimissioni del Dr. Enok Emvolo dall’incarico temporaneo assegnatogli, da poche settimane, a Fagnano Olona, si è venuta a creare una situazione molto critica per gli assistiti a lui assegnati. Nel corso della giornata odierna grazie ad un capillare lavoro di ricerca e di invio di comunicazioni, ATS Insubria ha ottenuto la disponibilità di un medico che inizierà la propria attività già da lunedì 21 novembre presso la sede della Casa di Comunità di Fagnano in Via Gramsci 1. Il medico incaricato garantirà la continuità dell’assistenza a tutti i cittadini precedentemente iscritti negli elenchi del Dr. Navarra».