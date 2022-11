Come augurare buongiorno su Whatsapp in modo originale

Il mondo del web mette a disposizione una vasta gamma di risorse che si basano su immagini e frasi con cui è possibile augurare una buona giornata alle persone. Il modo più semplice per farlo è rappresentato dal copia e incolla, ma non è questa la sola soluzione che possa essere messa in pratica. Ci sono, infatti, tanti strumenti gratuiti a cui si può fare riferimento per realizzare delle immagini e dei font da cui scaturiscono buongiorno decisamente originali. Sono tool che permettono di non utilizzare Photoshop, Gimp o altri programmi di creazione delle immagini di questo tipo, che in molti casi presentano un numero di funzioni tanto elevato da risultare troppo complessi o addirittura causare perdite di tempo eccessive. Il vero segreto per creare un post per Whatsapp o per Facebook efficace sta nell’impiegare i tool giusti in poco tempo.

Pablo by Buffer

Un esempio in tal senso può essere individuato in Pablo by Buffer, un tool che riscuote un notevole gradimento fra gli utenti per la sua semplicità e per la rapidità di utilizzo che lo contraddistingue. È, in effetti, uno strumento molto efficace, grazie a cui si ha la possibilità di selezionare le foto di sfondo, le frasi, i font e gli effetti proprio come avviene su Instagram.

Canva

Anche Canva è una risorsa da tenere in considerazione, grazie a cui è possibile per esempio ottenere delle citazioni colorate: vanta una grafica allettante e si può impiegare per le locandine e per le cover di Facebook, ma anche per le presentazioni, per i biglietti da visita, per i poster e per tante immagini destinate ai social network.

Come funzionano Pic Collage e Creative Market

Altre due proposte da non perdere possono essere individuate in Pic Collage e Creative Market. La prima è un’app grazie a cui è possibile inviare saluti e messaggi in mobilità. Disponibile sia per device con sistema operativo Android che per iPhone, garantisce i più elevati standard di creatività abbinando le immagini e gli sticker. Per quanto riguarda Creative Market, il suo punto di forza è rappresentato dalle tante funzioni a cui è possibile accedere, con modelli e bozzetti di ogni genere; ci sono, inoltre, immagini di archivio e fonte che si possono usare in base alle necessità. L’archivio ricco di Creative Market è così completo grazie al lavoro svolto da tantissimi artisti indipendenti.

Le altre risorse a disposizione

Proseguendo nella rassegna di strumenti che possono essere impiegati, ecco Thing Link, che viene ritenuto da molti un precursore nel settore delle immagini e dei video grazie alla sua tecnologia interattiva. Usando questo tool si ha l’opportunità di usufruire di immagini interattive e di video a 360 gradi: ne derivano esperienze davvero speciali. Con Loupe, invece, si possono usare tante funzionalità che permettono di assecondare qualunque necessità per modificare e creare foto, dai collage alle cartoline virtuali. È presente, per chi preferisce, anche l’applicazione per desktop. Infine i professionisti della grafica hanno modo di apprezzare Skitch, che comunque è adatto anche a coloro che possono vantare un’esperienza limitata nel settore.

Post ottimizzati per i social: come si creano?

Usando un tool come Desygner è possibile creare delle immagini Buongiornissimo davvero originali da diffondere sui social network. Questo strumento propone diversi template che possono essere usati da chiunque. È possibile utilizzare questo software in maniera gratuita, anche se per alcune funzioni specifiche è necessaria la registrazione a pagamento. Un discorso identico vale per Quozio, un tool che non richiede alcuna iscrizione e che fa della semplicità il proprio punto di forza. Ancora, vale la pena di citare Quotes Cover, che permette di scegliere le destinazioni d’uso delle immagini, con Google Plus Cover, le stampe, le immagini virali, Facebook Cover e wallpaper.

Modificare le immagini

Un ottimo software per l’editing delle immagini Buongiornissimo è Pic Monkey. Per inserire effetti e modificare le foto è sufficiente un click: dallo strumento di ritaglio, all’aggiunta di testo, al ridimensionamento, insomma tutti quegli interventi tipici dell’editing fotografico. I filtri ed effetti a disposizione sono veramente tanti, non c’è che l’imbarazzo della scelta, provare per credere!

Immagini già pronte