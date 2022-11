Auto si ribalta e finisce nel parcheggio di una concessionaria a Varese

Si ribalta con l’auto e finisce nel parcheggio di una concessionaria di Viale Belforte. È accaduto a Varese, questa mattina, poco prima delle 6.30.

Alla guida della macchina c’era un giovane di 27 anni. Ancora da ricostruire la dinamica dell’accaduto ma dalle prime informazioni si apprende che l’auto è finita oltre la recinzione della concessionaria terminando la sua corsa, dopo essersi ribaltata sul fianco, contro una vettura parcheggiata in esposizione nel cortile della concessionaria.

L’allarme è scattato poco prima dell’alba e i soccorsi sono giunti immediatamente per portare in salvo il giovane automobilista che è stato medicato e trasportato all’Ospedale di Circolo di Varese. In forza ai sanitari anche i Vigli del Fuoco di Varese che sono intervenuti con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.