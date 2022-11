“Autunno in rosa”: gli incontri con le scrittrici in biblioteca a Cassano Magnago

Tre incontri con scrittrici italiane alla biblioteca Collodi di Cassano Magnago: è il programma di “Autunno in rosa”, la mini rassegna di incontri organizzata dalla biblioteca comunale e l’assessorato alla Cultura per tre serate a partire da venerdì 25 novembre a venerdì 2 dicembre.

Il programma

Si parte proprio nella giornata internazionale della violenza contro le donne, venerdì 25 novembre, alle 21: ospite della biblioteca è la scrittrice Nicoletta Bortolotti, che presenterà Un giorno e una donna (edito da Harper Collins), uscito nel 2022. Bortolotti ripercorre la vita e le passione di Christine de Pizan, la prima scrittrice europea (nata in Italia, prima storica donna, prima editor, poetessa e scrittrice.) che, nella Parigi del 1405, nel periodo insanguinato dalla Guerra dei cent’anni tra Francia e Inghilterra, sosteneva l’uguaglianza tra uomini e donne.

Bortolotti ricostruisce la sua vita, che, dopo un’infanzia meravigliosa al seguito del padre divenuto astronomo reale a Parigi, fu colpita da lutti e rovesci che la lasciarono, giovanissima, vedova e madre. Il risultato è un libro che da un lato sembra provenire dal passato, a partire dalla forma epistolare scelta, che tanti capolavori ha regalato alla letteratura, e che qui si incarna nelle lettere tra una madre e una figlia. E dall’altro è assolutamente moderno, perché molte delle conquiste sognate da lei si sono verificate solo in anni recenti, e altre si stanno verificando adesso, o devono ancora farlo.

Alba Passarella sarà la protagonista della serata di mercoledì 30 novembre, alle 21, Margherite con le spine (edito da La memoria del mondo) uscito nel 2016:

Prima o poi è successo a tutti di chiedersi “Ma come fanno quei due a stare insieme?”. Questa domanda è il centro da cui si diramano le storie di Giorgia, Lucia, Paola, Ornella, Alessandra e Barbara. Sei giovani donne, fra i trenta e i quarant’anni circa, alcune amiche e altre semplici conoscenti, si ritrovano tutte a fare i conti con il tradimento del marito di una di loro. La storia risuona in modo diverso nell’anima e nella vita di ognuna: scoperchia situazioni di crisi di coppia latenti, svela debolezze e insicurezze personali e mette alla prova anche le persone non coinvolte direttamente. L’intreccio appassionato delle loro storie private,l’analisi profonda di emozioni e stati d’animo, individuali e di coppia, accompagna il lettore nella scoperta di nuovi punti di vista, spesso spiazzanti e provocatori. Una storia articolata e ramificata come la vita reale di ognuno di noi, dove i protagonisti si alternano nelle pagine fra sfondo e primo piano, trascinati dal doppio racconto parallelo dell’autrice e di Giorgia: stratagemma narrativo che offre contemporaneamente un punto di vista interno e uno esterno alla storia.

“Autunno in rosa” si chiude venerdì 2 dicembre, alle 21, con Anna Maria Castoldi e Miriam Donati, autrici di Tutta la vita davanti – quando la “sciura Marpol” era Nora (edito da Scatole Parlanti, 2021). Questo romanzo è il terzo della serie della “sciura Marpol”, ambientato stavolta in un’epoca passata. Onorina è sempre la protagonista: qui appare ventenne nei primi anni Sessanta e rivela il proprio talento investigativo nelle vicende quotidiane, contribuendo a fare luce su alcuni misteri che coinvolgono la sua famiglia. Il romanzo si svolge tra Maranese e il quartiere milanese della Bovisa, dove la protagonista lavora e studia; divisa tra paese e città, tra sogni e realtà, nonché tra due uomini, indaga sulla morte di una giovane donna, moglie e madre, che stava tentando di coronare il proprio progetto lavorativo in un contesto sociale difficile per le dinamiche tra uomo e donna. Onorina ne è coinvolta emotivamente e scopre una se stessa diversa da quella che si aspettano i familiari: persino il nome le va stretto. La collaborazione con la polizia le permetterà di capire chi vuole diventare, perché ha tutta la vita davanti e intende viverla a modo suo.