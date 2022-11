Azione: “Ascolto e confronto con i cittadini per prepararci alle elezioni regionali”

In prossimità della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 2023 in Lombardia, Azione desidera avviare una fase di ascolto strutturato e di confronto con i cittadini, che supporti la stesura del nostro programma e la presentazione delle nostre proposte.

«Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini a partecipare a un brevissimo sondaggio online (link: https://tinyurl.com/memysefn) e a venire a trovarci ai nostri gazebo, organizzati nelle principali città della provincia, per condividere impressioni e proposte in merito al governo della Regione».

«Durante il prossimo weekend saremo a Tradate, in Corso Bernacchi, Angolo Via Truffini, durante la mattina di sabato 12 novembre e a Saronno, in Corso Italia, 31, durante il pomeriggio di sabato 12 novembre e la mattina di domenica 13».