Babbo Natale è partito da Villa Recalcati con i doni dei bambini per il Viaggio del cuore

Sono stati i bambini di Varese a donare i primi regali a Babbo Natale per il suo Viaggio del cuore, partito sabato 5 novembre dal cortile di Villa Recalcati con una grande festa ricca di musica, supereroi, golosità e spirito natalizio.

Grazie all’iniziativa dell’associazione CuoriEroi per bambini eroi Il più grande Giocattolaio di tutti i tempi è partito dalla città giardino per un viaggio che lo porterà sulle strade del Nord Italia con la sua ApeSlitta a raccogliere giocattoli nuovi, e già impacchettati, da donare ai bambini che si trovano nelle pediatrie, nelle oncologie pediatriche, nelle case famiglia o nei centri accoglienza, per augurare loro un Felice Natale.

Sarà poi Babbo Natale in persona a portare i doni ai bambini accompagnato dai tanti volontari di ogni età e di ogni professione dell’associazione CuoriEroi che, travestiti da supereroi, principesse, personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi, durante tutto l’anno donano il loro tempo per regalare momenti di svago e di allegria ai bambini malati.

Il tour toccherà molti Comuni e Istituzioni che hanno condiviso questo progetto, tra questi il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il Presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli e il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Fabio Lunghi.

Dopo aver fatto tappa nei Comuni di Arona (domenica 6 novembre), Biella, Settimo Torinese (Torino), Chiavari (Genova), Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), Brescia, Palazzolo sull’Oglio (Brescia) e Como, il Viaggio del cuore di Babbo Natale terminerà nel pomeriggio di domenica 13 novembre con una grande festa nel maneggio di Cascina Parbina di Binago (Como).

«Sono da ammirare e sono di esempio a noi adulti questi bambini che aiutano altri bambini meno fortunati, ricoverati in ospedali o in case famiglia o in centri di accoglienza – ha commentato il Prefetto di Varese, presente alla partenza di Babbo Natale da Villa Recalcati – È un’iniziativa di solidarietà molto importante, sono grato agli organizzatori perché è anche educativa e formativa, insegna ai più piccoli ad essere altruisti e vicini a chi ha bisogno».

Presente anche il Presidente della Provincia: «Villa Recalcati ospita una delle numerose tappe del tour benefico Il viaggio del cuore: un pomeriggio ricco di emozioni e gioia per i più piccoli che, grazie all’impegno dell’Associazione Cuorieroi per bambini eroi, alla quale va il mio ringraziamento e il mio sostegno, porterà un sorriso anche ai bambini in difficoltà. Ringrazio anche la Sezione di Varese degli Alpini, la protezione civile e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento».

«Un’iniziativa ad alto valore sociale, dal significato profondo – sottolinea anche il residente della Camera di Commercio – Permette da un lato di donare momenti di svago e allegria a chi, in giovanissima età, è purtroppo costretto a trascorrere le sue giornate nei reparti pediatrici degli ospedali. Dall’altro è occasione per insegnare anche ai più piccoli a offrire momenti di solidarietà: un momento prezioso per educare a essere buoni cittadini, consapevoli di poter contribuire, con il proprio impegno, al miglior sviluppo della nostra società».

In ogni tappa “Il più grande Giocattolaio” incontrerà la popolazione locale, farà salire i bambini sulla sua CalessinoSlitta a fare foto e racconterà storie di Natale.

Per partecipare è possibile consegnare il proprio dono, nuovo e già impacchettato a Babbo Natale, con scritta la sigla M o F e un numero riferito all’età, in modo che quando verranno consegnati i bambini riceveranno un regalo adatto. Regali fatti da bambini ad altri bambini.

Il viaggio del Cuore di Babbo Natale terminerà alla Cascina Parbina di Binago (CO) domenica 13 dicembre dalle ore 12 in compagnia di Supereroi e Principesse. Sarà possibile fare il battesimo della sella, baby dance, palloncini, Truccabimbi, popcorn, zucchero filato e tanto divertimento in mezzo alla natura e il banco gastronomico a cura degli Alpini di Binago.

I regali saranno poi consegnati nel mese di dicembre dai volontari nei reparti pediatrici degli ospedali e fondazioni nelle settimane successive alla raccolta.