Bagnaia e Ducati sul tetto del mondo, 50 anni dopo Giacomo Agostini su Mv Agusta

Dal 2009 (l’ultimo mondiale vinto da Valentino Rossi) un italiano non vinceva il campionato mondiale della classe Moto Gp, la classe regina del motomondiale, e da 50 anni una moto e un pilota italiani non salivano sul tetto del mondo. Francesco Bagnaia, per tutti Pecco, si è laureato campione del mondo su Ducati con l’ottavo posto di oggi nell’ultima gara dell’anno sul circuito di Valencia. Solo un quarto posto per il diretto rivale Fabio Quartararo.

Bagnaia, torinese classe 1987, ha esordito nel 2013 in Moto3 e nel 2018 aveva vinto il titolo mondiale in Moto2. Dal 2019 è alla Ducati in MotoGp. L’ultimo ad aver trionfato su una moto italiana nella classe regina è stato un certo Giacomo Agostini nel 1972 con la Mv Agusta.