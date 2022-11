I bambini di Luino si fanno sentire: grande successo per la prima “Stra-diritti”

Domenica 20 novembre Luino si è vestita a misura di bambino promuovendo, per la prima volta, la “Stra-diritti“: una marcia rumorosa per la Giornata mondiale dei diritti dei bambini. Proposta dall’amministrazione comunale, e realizzata in collaborazione con Avis Luino e Croce Rossa, la manifestazione ha visto centinaia e centinaia di bambini scendere in piazza e percorrere, a partire dal Parco Ferrini, le vie della città, fino al Parco a Lago. E tra balli, canti, “rumori” ed urla gioiose gli si è data l’opportunità di farsi sentire, per davvero.

A prendere la parola una volta giunti al Parco Lago, alla presenza del lungo corteo festoso e colorato, sono stati il sindaco Enrico Bianchi, la neo sindaca dei Ragazzi e delle Ragazze Greta Turnone – emozionata per la sua prima uscita istituzionale – e la consigliera Erika Papa, promotrice dell’evento: «La Giornata Mondiale dell’infanzia è un’occasione importante per riflettere su come garantire l’applicazione della Convenzione nella vita di tutti i bambini – ha detto Papa -Ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma dimentichiamo che è qualcuno oggi. I bambini meritano il diritto di pensare che possono cambiare il mondo. Non ci può essere rivelazione più acuta dell’anima di una società che il modo in cui tratta i suoi bambini. Ringrazio tutte le scuole dell’infanzia che hanno collaborato alla riuscita di questa manifestazione: Asilo di Luino e Creva, Asilo delle Motte, Scuola dell’infanzia di Voldomino e Maria Ausiliatrice».

Una giornata, quella di domenica, frutto di due importanti progetti che l’amministrazione luinese sta portando avanti. «Uno riguarda la città dei Bambini, che siamo sviluppando con la scuola primaria e che partirà a breve – ha spiegato la consigliera Papa – e l’altro riguarda il coordinamento pedagogico tra scuole dell’infanzia e asili nidi del territorio, un progetto che segue le linee del sistema integrato 0-6. Lo scopo di quest’ultimo progetto è mettere in relazione e collaborazione queste realtà, per questo abbiamo inserito nel coordinamento una pedagogista, che terrà con le maestre diversi corsi e incontri. E’ un primo passo- ha concluso – ma presto raccoglieremo i primi frutti di quello che è stato seminato fino adesso».

In questo meraviglioso e gioioso contesto, anche i genitori hanno fatto la loro parte sottoscrivendo l’impegno a rispettare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.