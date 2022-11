Ogni bambino della primaria dona un biglietto a un nonno della Casa di riposo di Morosolo

Il biglietto che ogni bambino della scuola primaria di Morosolo scriverà al nonno della Casa di Riposo del paese per Natale sarà più di un messaggio di auguri. Sarà un segno di vicinanza affettiva, seppure a distanza, che rinsalda il legame tra gli alunni e gli ospiti della Residenza Cardinal Colombo, alimentato negli anni da diversi progetti si scambio tra generazioni.

Prima della pandemia ci sono stati pranzi condivisi in mensa, anziani e bambini insieme e visite pomeridiane a base di storie antiche raccontate con l’esperienza di lunghe vite vissute ai giovanissimi studenti.

Per mantenere questo rapporto in piena pandemia, l’anno scorso le insegnanti, ispirate dall’iniziativa Nipoti di Babbo Natale dell’associazione Un sorriso in più, hanno proposto a ogni bambino di portare un dono per i nonni in Casa di riposo e sono state poi le maestre stesse a consegnare regali e pensieri dei bambini agli anziani.

Quest’anno l’iniziativa viene riproposta con una nuova formula: “Il progetto prevede la realizzazione di un biglietto di auguri per un nonno o una nonna, da parte di un bambino – scrivono le insegnanti – Ogni bambino sarà per quel nonno, quel “nipote di Babbo Natale” pronto a rallegrare il suo Natale, ma soprattutto, ad

entrare in relazione con lui, offrendo parole gentili, calore e affetto”.

Concretamente sulle classroom di ogni classe è stato pubblicato un elenco con i nomi dei nonni e i genitori sono invitati a segnare il nome del figlio accanto a quello del nonno scelto: “Vorremmo cercare di accontentare tutti i nonni e siccome i nonni sono meno degli alunni, in caso di doppioni qualcuno sarà doppiamente contento!”

Sarà poi un’insegnante a consegnare i biglietti realizzati dai bambini in Rsa.