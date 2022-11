Bambino di due anni investito a Gallarate, è in gravi condizioni

Un bambino di due anni è stato investito da un veicolo in via Cantoni a Gallarate, appena ai margini del centro storico.

L’incidente è successo intorno alle 16:30, sul posto sono intervenute prima ambulanza e auto medica della Croce Rossa, in seguito l’elisoccorso che ha verricellato (calato con cavo) soccorritori in uno slargo vicino, il parcheggio pubblico della via.

Il bambino è stato trasportato in ospedale in “codice rosso” vale a dire ferito e in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate.