Besano festeggia aspettando il Natale con sport, musica e teatro

L’8 dicembre è in programma una camminata con Babbo Natale al Colle San Martino mentre domenica 11 Intrecci teatrali proporrà uno spettacolo per tutta la famiglia nel parco di Villa Azzurra

Besano si prepara al Natale con diverse iniziative che nei prossimi giorni coinvolgeranno grandi e bambini.

Il primo appuntamento è per giovedì 8 dicembre con una passeggiata con Babbo Natale organizzata dalla Polisportiva Besanese. Si parte alle 14,30 in piazza della chiesa, destinazione il colle di San Martino. Alle 14 si aprono le iscrizioni (quota 2 euro)- A tutti i partecipanti verrà consegnato il cappellino di Babbo Natale e all’arrivo si farà merenda con biscotti e vin brulè.

In serata, alle 21 nella palestra comunale, il Concerto di gala della filarmonica La Concordia diretta dal M° Massimiliano Legnaro.

Domenica 11 dicembre alle 14 nel parco di Villa Azzurra, è in programma lo spettacolo teatrale “La vera storia di Babbo Natale” con la compagnia Intrecci teatrali e Andrea Gosetti. Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia e ai bambini a partire dai 3 anni.

In biblioteca nelle giornate del’l1, 7, 14 e 15 dicembre sono in programma letture natalizie per i bambini delle scuole materne.