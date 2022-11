A Besnate in scena “La sonata a Kreutzer” contro la violenza sulle donne

Giovedì 24 novembre, in anticipo di un giorno della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al teatro-cinema Incontro di Besnate, alle 21, andrà in scena La sonata a Kreuter, di Lev Tolstoij.

La sonata a Kreutzer nasce così, da un improvviso e quanto mai animato dialogo sull’amore: «Qual è mai l’amore. Cosa dobbiamo intendere per amore vero? E come si fa a vivere con una persona quando l’amore non c’è?».

Per poi approdare verso una lunga e tormentata confessione del protagonista che ci trascina nelle profondità degli animi umani e va ad illuminare lì dove è buio: dalla mediocrità e ipocrisia del rapporto di coppia, alla delirante gelosia che sempre più vorticosamente porta il protagonista a sentirsi minacciato nel proprio esaltato orgoglio maschilista, fino a scatenare la furia sull’inerme moglie.

Il tutto arricchito dal duo Calindri – Padoan della compagnia teatrale CampariPadoan, con la regia di Laura Zaninetti.

L’ingresso è gratuito.