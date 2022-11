A Besozzo due appuntamenti per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne l’Amministrazione comunale di Besozzo propone due iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica purtroppo sempre più allarmante come ci riporta quotidianamente la cronaca.

Venerdì 25 novembre alle ore 20.30 presso il Teatro Duse, via Duse a Besozzo, si terrà la proiezione di “Le Invisibili” film toccante, dinamico e solare: un gruppo di assistenti sociali di un centro d’accoglienza tenta in tutti i modi di reinserire alcune donne senza fissa dimora, con un passato di violenza e difficoltà economica, che riusciranno infine a dimostrare quanto la solidarietà femminile può a volte fare miracoli. La proiezione sarà preceduta dall’intervento delle Associazioni Donna Sicura, Pane di Sant’Antonio odv, Camminiamo insieme odv, Governance Rete Antiviolenza Ticino e Olona, che racconteranno da punti di vista differenti la situazione delle donne senza fissa dimora nella provincia di Varese e la dimensione di violenza di genere.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è consigliata alla email bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando al 0332/970195-2-229.

Sabato 26 novembre in collaborazione con Donna Sicura, associazione presente sul territorio che si affianca alle donne che subiscono violenze, propone un percorso in cammino a tappe. La partenza sarà alle ore 15.00 dalla panchina rossa situata nel parco del Cioss di Besozzo Superiore di fronte al municipio, con la presentazione della giornata, seguirà tappa all’Oratorio di Cà Marchetta, un angolo simbolico e di riflessione a cura dei ragazzi. Momento successivo al Faro come simbolo di riferimento e di luce con intervento di Donnasicura. Si prosegue verso la Biblioteca Comunale per un tuffo nella letteratura, l’a.s.d. Total Fighting School farà una breve dimostrazione di difesa nel cortile della Casa delle Persone. Si chiuderà il percorso all’ interno del cortile comunale con la giovane besozzese Clara Tarabella che canterà per l’occasione il suo ultimo singolo: “L’amore fa male”. A titolo simbolico i partecipanti sono invitati a indossare un capo rosso.