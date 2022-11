A Bisuschio una domenica di festa, con giochi per i bambini e il mercatino di Natale

Domenica 4 dicembre dalle 8 alle 18 bancarelle natalizie e tante iniziative per i bambini nel nuovo centro storico del paese

I festeggiamenti per l’arrivo del Natale si aprono a Bisuschio domenica 4 dicembre, con una giornata che animerà tutto il nuovo centro storico.

A partire dalle 8 e fino alle 18 in via Repubblica saranno allestite le bancarelle di Natale, mentre per tutta la giornata ci saranno momenti dedicati ai bambini, con giochi e animazione.

La manifestazione è organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune di Bisuschio.