Brase: “Vittoria da condividere con lo staff. Solo applausi per la squadra”

BRASE 1 – «Grandissima vittoria da condividere con tutto lo staff tecnico e medico: questa settimana hanno avuto un grande lavoro da fare. Complimenti a loro per una grandissima partita e per una grande vittoria».

BRASE 2 – «La pallacanestro è un gioco in cui si corre, oggi poi abbiamo trovato un’ottima avversaria e trovare la continuità non è facile. Ci sono cose che si possono migliorare e lavoreremo per farlo ma di sicuro non si vinceranno partite di molti punti in questo campionato. Sono situazioni che capitano ma anche a pochi minuti dalla fine non aveva senso chiamare timeout perché la squadra era dove doveva essere in quel momento».

BRASE 3 – «Ross è uscito per cinque falli e non per la prima volta, è vero, ma l’aggressività fa parte del suo gioco e non cambierei questa caratteristica per nulla al mondo. Abbiamo comunque avuto un’ottima partita da De Nicolao e Librizzi che hanno dato un bel contributo al suo posto. Abbiamo di nuovo meno rimbalzi degli avversari ma non diventeremo più alti in futuro quindi l’unica cosa che possiamo fare è continuare con il lavoro. Al di là di questo però la squadra stasera merita un grande applauso».

FERRERO 1 – «Una partita super intensa contro un’avversaria che non ha mai mollato ma anche noi siamo stati bravi a contenere il loro ritorno. Ancora una volta, chiunque ha giocato ha dato qualcosa e questa è la nostra forza: troviamo protagonisti diversi in ogni partita e all’interno di ogni partita».

FERRERO 2 – «Dobbiamo continuare così, tanti tifosi sono venuti qui a Verona per sostenerci. Lavoriamo per un’altra settimana e poi ospitiamo la capolista Virtus: facciamo leva su questo entusiasmo che fa tanto bene a questo progetto».