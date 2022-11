“Buona Destra Lombardia nel Terzo polo con Letizia Moratti”

«Salutiamo con orgoglio la condivisione, come auspicavamo, della candidatura di Letizia Moratti alla Presidenza di Regione Lombardia da parte del Terzo Polo, cui apparteniamo – afferma Vittorio Tozzini, coordinatore regionale della Buona Destra Lombarda – L’elettorato moderato non dovrà più rassegnarsi a votare il meno peggio: è tempo di cambiare con serietà e competenza, è tempo di affidare la costruzione di una nuova stagione di riforme, obiettivi, diritti a classi dirigenti che sappiano come investire sul futuro della Lombardia! Siamo pronti a fianco di Letizia Moratti per lavorare a questo progetto, contribuendo con i valori e gli esempi di una destra repubblicana europea, laica e inclusiva, libera e costituzionale alla fondazione della casa dei liberali e riformisti lombardi, per esprimere la migliore cultura di governo e più moderna esperienza di buona amministrazione per la nostra regione. Uniti nel Terzo Polo con Letizia Moratti».