A Busto Arsizio arrivano i primi soldi del Pnrr: 1,5 milioni per il progetto di housing sociale

Sono arrivati a Busto Arsizio i primi soldi legati ai finanziamenti Pnrr per due importanti progetti. Il primo è di 1,5 milioni di euro, arrivato a ottobre, per il piano Pinqua da 15.000.000 di euro (la cifra massima prevista dal bando) per il recupero strutturale e funzionale di edifici storici e aree del centro cittadino: l’ex Calzaturificio Borri, il Conventino, l’ex Presidio Militare Austriaco, le ex Carceri e Villa Bossi-Radetzky.

Il progetto prevede il recupero di questi edifici che da anni attendevano importanti interventi di ristrutturazione. Alcuni di questi (conventino, Presidio austroungarico e parte dell’area ex-calzaturificio Borri) avranno una finalità di housing sociale mentre altri edifici verranno trasformati in luoghi pubblici dedicati a musica, fotografia e arte.

Il punto centrale della visione, dunque, è la creazione di un sistema di housing sociale diffuso. Una soluzione che permetterà di ampliare, irradiare, integrare e connettere una rete di servizi già pianificati in tutto il centro storico, creando una ricucitura e un’interazione sociale, ambientale e viabilistica. Da ottobre inizia anche il conto alla rovescia di 365 giorni per affidare i lavori che dovranno concludersi entro il 2026.

Altri 500 mila euro sono stati messi a bilancio nell’ultima variazione per quanto riguarda il progetto del Palaginnastica. Si tratta di ulteriori fondi che si aggiungono al finanziamento da 2,5 milioni di euro per l’intervento sulla struttura ex-palaghiaccio di via Minghetti a Beata Giuliana i cui lavori dovranno essere assegnati entro marzo 2023 e conclusi entro il 2026.