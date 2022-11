A Busto Arsizio, l’iniziativa Subacquea a Zero Barriere: in acqua e sottacqua non ci sono ostacoli

Sabato 19 novembre si svolgerà a Busto Arsizio “Scubability”, l’evento Subacquea Zero Barriere dedicato al territorio, un’iniziativa voluta con vigore da HSA Italia e dalla società Waterpolo Ability, e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

“In acqua e sottacqua non ci sono ostacoli”, è questo il messaggio che viene lanciato durante questa giornata di festa all’insegna dello sport e della solidarietà, rivolta con particolare attenzione alle persone con disabilità.

L’appuntamento è alle 9.00, alla Piscina Manara, in via Luciano Manara, 13. Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali, le persone con disabilità avranno la possibilità di effettuare prove gratuite di snorkeling, apnea, introduzione alla subacquea, accompagnati dagli istruttori HSA.

In chiusura dell’evento è prevista una cerimonia con rinfresco: un momento di gioia, consegna riconoscimenti per ringraziare i partecipanti, e che invita a dare continuità alle esperienze in acqua e sott’acqua, con un’ospite d’eccezione Gianluca Genoni, campione del mondo di apnea.

L’incontro è organizzato da Waterpolo Ability, in collaborazione con HSA Italia – Handicapped Scuba Association International e NADD Global Diving Agency, agenzie internazionali di didattica subacquea all’avanguardia nelle tecniche di addestramento e accompagnamento subacqueo per tutti e per le persone con disabilità.

Grazie alla trentennale esperienza, Pietro Ielmini, responsabile di settore di Waterpolo Ability, che ha iniziato la sua formazione all’inizio degli anni ‘90 con i maestri della subacquea come Aldo Torti e Sandro Sironi, oggi si tuffa in questo nuovo progetto che permetterà a persone con disabilità della provincia di Varese e soprattutto a Busto Arsizio di provare l’emozione del mondo sommerso.

Spiega Pietro Ielmini: «Scubability è il primo di una serie di nostri eventi in programma. Nel corso del 2023 abbiamo pianificato la possibilità di organizzare delle uscite dedicate ad altre prove e l’organizzazione di una vacanza all’insegna della subacquea».

«L’acqua per lo sport è un elemento che facilita l’abbattimento delle barriere e degli ostacoli fisici e sociali presenti sulla terra ferma. L’assenza di gravità della subacquea favorisce per esempio la riabilitazione e il mantenimento del tono muscolare, mentre l’attività emozionale legata all’immersione lega le persone favorendone la socializzazione e il gruppo attraverso l’integrazione e l’inclusione, nostre parole d’ordine», afferma Simona Pantalone, presidente di Waterpolo Ability.

L’evento è inserito nel circuito “Zero Barriere” di HSA Italia, organizzato in collaborazione con Aldo Torti, pioniere dagli anni ‘70 della subacquea per le persone disabili in Italia: grazie alla sua tenacia e al grande senso di altruismo ha formato con il suo staff in questi 40 anni circa 10.000 tecnici tra istruttori, assistenti e accompagnatori.

Racconta Aldo Torti: «Non è stato facile, quando ho iniziato non cera nulla in questo settore, allora le forme di ghettizzazione, scetticismo e chiusura nei confronti delle persone con disabilità erano molto diffuse nella società. Superati gli ostacoli, con tantissimi amici, abbiamo fondato il movimento della subacquea per le persone con disabilità in Italia che oggi è una stupenda realtà».

Grazie a sistemi didattici HSA, unici per l’addestramento alle immersioni, in uso da oltre 40 anni, migliaia di subacquei con disabilita si immergono nei mari del mondo alla scoperta delle meraviglie del mondo sommerso. HSA International è presente in oltre 50 paesi nel mondo compreso Russia, Cina ed India.

Autorevoli partner sostengono e patrocinano l’evento di Busto Arsizio: NADD Global Diving Agency, agenzia internazionale di didattica subacquea all’avanguardia nelle tecniche di addestramento e accompagnamento subacqueo, gli Amici del Blu di Parabiago, Sub Novara Laghi, Scubaproject Torino per il supporto tecnico e logistico, Polha di Varese e le Cuffie Colorate di Busto Arsizio; grazie ad HSA Italia e all’Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili partner HSA da sempre; l’evento è patrocinato dal Ministero del Turismo.

Si ringrazia lo sponsor tecnico Mares, che ha abbracciato il progetto fornendo l’attrezzatura necessaria per sviluppare l’attività, e Forus per la collaborazione nell’organizzazione generale.

Per informazioni e prenotare la prova gratuita contattare la Segreteria di Waterpolo Ability tel. 320 266 4633 oppure la Segreteria HSA Italia – Milano tel. 02 89774362 info@hsaitalia.it