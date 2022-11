A Cadenazzo sei scatti fotografici per una mostra contro la violenza di genere

Il Municipio di Cadenazzo in collaborazione con Pro Cadenazzo Robasacco e l’associazione Victims of Beauty Silence Kills Dignity ha realizzato in occasione della campagna mondiale per dire no alla violenza sulle donne la mostra “Victims of Beauty Silence Kills Dignity” con sei scatti fotografici di Franco Taranto.

La mostra è visibile presso il Comune di Cadenazzo negli orari di apertura della cancelleria dal 25 novembre al 10 dicembre.

L’iniziativa è affiancata da due conferenze nella sede del Municipio: sabato 26 novembre alle 17 “Femminicidio, che fare?” e sabato 10 dicembre, sempre alle 17, “Il peso delle parole e dell’immagine”.

Sabato 26 novembre in serata è prevista la proiezione del documentario “Eva” della regista Anna Bernasconi, con interventi di Roberta Schaller (giurista e criminologa) e Frida Andreotti (direttrice della Divisione della Giustizia della Repubblica e Cantone Ticino).