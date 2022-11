A Cadrezzate con Osmate una domenica contro la violenza sulle donne

Un’intera giornata per dire no alla violenza sulle donne a Cadrezzate con Osmate. La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale è fissata per domenica 27 novembre. Il programma si snoderà dalla mattina fino al pomeriggio tra esposizioni d’arte, incontri con persone impegnate nell’assistenza a donne vittime di violenze, e un momento simbolico per denunciare questa piaga che riguarda ogni ceto sociale.

Il primo appuntamento in programma sarà alle 11 in Villa Bozza-Quaini con l’inaugurazione della mostra a cura dell’Atelier atomico donne composto dagli artisti Paolo Bianchi e Luca Francocci. L’esposizione si potrà visitare fino alle 18.

Nel pomeriggio, alle 16.30, sempre in Villa Bozza-Quani ci sarà invece un momento di riflessione insieme ad alcune persone che si occupano di difendere le donne vittime di abusi e aiutarle a uscire dalle situazioni di violenza. All’incontro parteciperanno la consigliera provinciale Emanuela Quintiglio, Antonietta Luongo e Rosalina Di Spirito, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione DonnaSicura.