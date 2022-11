A Cadrezzate con Osmate un monumento in ricordo delle vittime di Nassiriya

L’amministrazione di Cadrezzate con Osmate rende omaggio ai militari italiani rimasti vittime dell’attentato di Nassiriya del 2003 con un monumento in loro memoria. La stele sarà posizionato accanto al monumento ai caduti di via Rimembranze e verrà inaugurata con la posa di una corona d’alloro durante la cerimonia di sabato 12 novembre alle 15. All’evento parteciperanno le autorità civili e militari. La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza.

«Nella ricorrenza della Strage di Nassiriya del 12 novembre 2003 – afferma il sindaco di Cadrezzate con Osmate Cristian Robustellini -, in suffragio dei 19 martiri, vittime del più grande attentato che le forze armate italiane abbiano subito dalla fine della seconda guerra mondiale, ci inchiniamo alla memoria di questi nostri figli caduti nell’adempimento del loro dovere e perché non vada dimenticato il loro supremo sacrificio in una missione di pace».