Il “Calapranzi”, l’arte dell’attesa al teatro Soms di Caldana

Sabato 5 novembre 2022 alle ore 21.00 siete tutti invitati al Teatro SOMS per assistere ad uno spettacolo patrocinato dal Comune di Cocquio Trevisago dal titolo “Il calapranzi”, in scena con Aldo Ferro ed Emilano Cogliati della compagnia Derivati Complessi, per la regia di Giovanni Cussino.

Si tratta di una commedia teatrale di un atto scritta da Harold Pinter nel 1957; la trama si svolge in un ambiente spoglio e desolato dove due uomini sono in attesa di qualcosa da un misterioso capo, che sembra comunicare con loro tramite un calapranzi, dal quale vengono fatti scendere oggetti e messaggi.

I personaggi riempiono il tempo con dialoghi vuoti, illogici, irrazionali, fino ad arrivare ad un finale forse inaspettato che lascia allo spettatore la decisione su cosa succederà quando il sipario si abbassa… Lo spettacolo è il primo di una gara di teatro organizzata da Fita Lombardia e Fita Varese (Federazione Italiana Teatro Amatori) che vedrà coinvolte numerose compagnie teatrali che si esibiranno sui palchi della nostra provincia fino al Salone Estense di Varese, dove in primavera si terrà la serata conclusiva durante la quale sarà proclamata la compagnia vincitrice.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione.