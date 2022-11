Una camminata con Legambiente Busto Arsizio nelle foreste urbane del Parco Alto Milanese

Domenica 27 novembre Legambiente Busto Arsizio propone “Cammina foreste 2022 al Pam”, una camminata nelle foreste urbane in collaborazione con l’Ersaf.

La camminata, aperta a tutti ed organizzata in collaborazione con il Consorzio del Pam – Parco Alto Milanese, partirà alle 10 dalla cascinetta sede del Parco (in via Gerrini 40, ingresso di Busto Arsizio) per un percorso di circa un’ora e mezza. La passeggiata attraverserà il bosco, con un momento di sosta e lettura in collaborazione con l’associazione Walkingo.

L’escursione si svolgerà con l’accompagnamento di Pietro Leotta, un esperto naturalista che spiegherà i segreti della fauna e della flora del Parco Alto Milanese.

Al ritorno alla cascinetta è previsto un ristoro offerto dalla Bottega agricola e si potrà visitare la mostra di tronchi realizzata dalle Guardie ecologiche volontarie dal titolo “Un albero per amico”.

