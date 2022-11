Cane e gatto sotto l’albero: serata di pronto soccorso veterinario a Bizzozero

Serata gratuita in programma venerdì 4 novembre alle ore 21 al Circolobizzozero con il medico veterinario Rosalinda Pigato

“Cane e gatto sotto l’albero” è il titolo dell’incontro di primo soccorso veterinario in programma venerdì 4 novembre alle ore 21 al Circolobizzozero in via Monte Generoso 7, a Varese con il medico veterinario Rosalinda Pigato.

Una serata speciale interamente dedicata agli amici a quattro zampe e al loro benessere.

Ingresso libero.