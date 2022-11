A Cardano Al Campo incontro pubblico con “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”

Serata pubblica in vista delle elezioni regionali. Cosentino: “illustriamo i risultati portati sul territorio e ascoltiamo le esigenze per il lavoro futuro”

Prosegue il tour di comunicazione e ascolto nei Comuni della Provincia di Varese organizzato dal gruppo consiliare regionale di “Lombardia Ideale – Fontana Presidente”, rappresentato dal Consigliere Giacomo Cosentino. Si tratta di una serie di incontri serali con cittadini e amministratori per fare il punto sugli interventi di Regione Lombardia per il territorio e sull’impegno concreto svolto dallo stesso gruppo per consiliare. Il prossimo appuntamento si terrà venerdì 2 dicembre, alle ore 20.45, a Cardano al Campo (Sala Consiliare S. Pertini “il Cubo” – Via G. Verdi, 13).

Le serate pubbliche nei Comuni servono a far conoscere e illustrare tutte le opere finanziate e le soluzioni messe in campo nel Varesotto nei più diversi ambiti. «Si tratta – spiega il Consigliere Cosentino – di momenti utili a tracciare un quadro completo di quanto è stato realizzato in questi anni dalla Regione e da “Lombardia Ideale – Fontana Presidente” in particolare, ma anche e soprattutto per ascoltare le ulteriori esigenze del territorio e mettere le basi per il lavoro futuro».

«Cittadini e amministratori locali – aggiunge Leslie Mulas, Coordinatore provinciale varesino di Lombardia Ideale – sono gli interlocutori privilegiati per la nostra azione politica e amministrativa e loro, meglio di chiunque altro, possono aiutarci a fare ancora di più e meglio, a continuare ad agire per il bene comune, che è la nostra unica missione».