Carolina Kostner e Ginevra Negrello, l’emozione delle campionesse davanti al Presidente

L’inaugurazione del Palaghiaccio – o meglio della Acinque Ice Arena -da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non è stata un’emozione solo per i bambini e i ragazzi delle scuole intervenuti, o per le decine di sindaci che, con la fascia d’ordinanza, hanno seguito le sue parole.

È stata una grande emozione anche per chi ha già conosciuto emozioni forti e di grandi vittorie: le campionesse del pattinaggio su ghiaccio che si sono esibite davanti al presidente. «E’ bello finalmente essere in pista e poter inaugurare una struttura cosi importante. Io mi sento oramai la portavoce del mondo del ghiaccio: è una emozione grandissima, significa creare un futuro, qualità, vita – Ha commentato dopo l’evento Carolina Kostner, campionessa mondiale e bronzo olimpico nel pattinaggio artistico – Alla fine lo sport non sono solo le medaglie, sono molto di più: è una scuola di vita per tutti, è socializzare, creare unione, creare amicizie, è cultura. Avere la presenza del nostro presidente, la sua vicinanza, per noi è stato un privilegio enorme, e per me personalmente una doppia felicità: perchè dopo tre anni ho potuto ritornare ad esibirmi in pista, e quale occasione più bella di questa?».

Davanti a Mattarella ha pattinato con leggiadria anche la giovanissima campionessa varesina Ginevra Negrello, che ha diciassette anni, ha già nel suo palmares la vittoria dei campionati italiani giovanili e fa parte della nazionale italiana: «E’ stato molto emozionante – ha detto Ginevra Negrello, campionessa del Varese Ghiaccio e una delle più importanti promesse del pattinaggio artistico nazionale – Un’occasione che penso mi capiterà una volta nella vita . È stato bellissimo condividere questo momento con tanti campioni del pattinaggio e anche con i bambini piccoli, che sperano di diventare presto come questi campioni»