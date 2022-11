A Casalzuigno torna la tradizionale “Scampanellata di Natale”

Nel piccolo e animato paese di Casalzuigno torna, a grande richiesta, la “Scampanellata di Natale” tra le vie del borgo. Una tradizione nata a Casalzuigno nel 2004 grazie a un gruppo di genitori che con i loro figli decise di fare gli auguri di Natale suonando per le strade del paese, illuminando le vie con rudimentali lanterne. Questo fino al 2019, quando poi l’iniziativa fu accolta e sostenuta anche dal Comune e dalla Pro Loco, che da allora continua a portare avanti la tradizione.

Quest’anno l’appuntamento, muniti di lanterne e strumentini musicali, è per venerdì 16 dicembre a partire dalle 16:30 al lavatoio di Villa Bozzolo. Da qui il corteo in festa si dirigerà verso il ristorante I Rustici, tra i promotori della Scampanellata, per una bella merenda e poi raggiungerà il Palazzo Comunale dove i bambini potranno imbucare le loro letterine nella Cassetta Postale di Babbo Natale e ricevere un piccolo regalino. Il corteo musicale procederà in ultimo fino a piazza Zaffrani a Casale dove verrà accolto dalla Pro Loco con un caldo vin brulè.

«Portate bambini, strumentini musicali e spirito natalizio. Ah, e non dimenticatevi di scrivere la letterina a Babbo Natale. Vi aspettiamo con gioia!» concludono gli organizzatori.